İstanbul’a pazartesi günü kuvvetli geliyor… Saat verildi: Bu bölgelerden uzak durun

İstanbul’da yaşayanlara önemli bir uyarı geldi.
Meteoroloji yetkilileri, Pazartesi günü kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları şimdiden tedbirli olmaya çağırdı.
Yetkililer, özellikle belirli saat aralıklarına dikkat çekerek, ağaç altlarında ve eski çatılı binaların çevresinde bulunulmaması gerektiğini vurguladı.
55 KİLO ALTINDAKİLER DİKKAT
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Pazartesi günü İstanbul'a kuvvetli rüzgarın etkili olacağını duyurdu.
Öğle saatlerine dikkat çeken Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da pazartesi öğlen saatlerinde 55 kilogram altındakiler dikkatli olsun! Poyrazın hamleleri zaman zaman 75-80 kilometreye ulaşabilir. 55 kilogram altındakileri bu rüzgar sarsabilir, dikkat! Ağaç ve çatı altlarına da dikkat..."