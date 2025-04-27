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İstanbul’a pazartesi günü kuvvetli geliyor… Saat verildi: Bu bölgelerden uzak durun

İstanbul’a pazartesi günü kuvvetli geliyor… Saat verildi: Bu bölgelerden uzak durun İstanbul'da yaşayanlar için önemli bir uyarı yapıldı. Pazartesi günü saat vererek olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.