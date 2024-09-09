İstanbul'da 10 Eylül Salı okullar saat kaçta başlayacak? İlk ders saati! Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde saat 10'da ders başı yapan öğrenciler, ertesi günü de merak ediyor. Bu kapsamda, okul saatlerinin değişip değişmediği sorgulanıyor. Peki, yarın okullar saat kaçta? 10 Eylül Salı ders başı saat kaç?

Yağmur Dinç

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başladı.

Milyonlarca öğrenci okul sıralarına dönerken, İstanbul özelinde bir değişiklik kararı duyuruldu.

Okulların ilk gününde trafiğin yoğunlaşmaması adına ders başı saati 10.00, bitiş ise 15.00 olarak belirlendi.

Öğrenciler, sabah saat 10'da okulda oldu.

İlk günün akabinde ertesine güne dair okul saatleri de sorgulanmaya başladı. Bu kapsamda, "yarın okullar saat kaçta", 10 Eylül Salı ders başı saat kaçta", "İlk ders saati kaç" gibi sorular gündeme geldi.

Peki, yarın okullar saat kaçta başlayacak? İşte ilk ders saati...

10 EYLÜL SALI OKUL SAATİ:

Okullarda ders başı saati, her zaman olduğu gibi devam edecek.

Normal şartlarda sabahçı öğrenciler 07:30 -08:00 arasında ders başı yaparken öğlenci öğrenciler ise 12:30-13:30 arası ders başı yapacak.