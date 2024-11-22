İstanbul'da alkol ve sigara satışında yeni dönem: 1 Ocak 2025'e kadar süre verildi!

Hüseyin Topuz

İstanbul'da alkol ve sigara satışı yapan işyerleri için, 1 Ocak 2025 tarihine kadar güvenlik kameraları kurma zorunluluğu getirildi.

Çocukların alkol, sigara ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmasını sağlamak amacıyla, alkol ve sigara satışı yapan ruhsatlı işyerlerinde kamera sistemi kurulması zorunluluğu genişletiliyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul’daki alkol ve sigara satan işyerlerine, güvenlik kameralarını 1 Ocak’a kadar kurmaları gerektiği bildirildi.

Yeni düzenlemeye göre, kameralar satış alanını, giriş ve çıkış noktalarını ve otoparkı kapsayacak şekilde yerleştirilmeli ve yüz tanıma teknolojisi ile uyumlu olmalıdır.

Bu sistem, 7/24 kesintisiz kayıt yapacak ve görüntüleri en az 30 gün boyunca saklayacak. Kameralarını kurmayan işyerlerine ise ceza uygulanacak.