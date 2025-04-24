İstanbul'da artçı depremler! 24 Nisan 2025 son depremler listesi: AFAD son dakika...

Yağmur Uçar

İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar bugün de devam ediyor.

Sabah saat 07:19'da 4'ün üzerindeki yeni sarsıntı AFAD tarafından paylaşıldı.

Vatandaşlar güncel verilere göre "Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 24 Nisan 2025 Perşembe son depremler listesi...

Marmara’da meydana gelen 6.2’lik depremin ardından artçı sarsıntılar aralıksız gece boyunca da sürdü.

AFAD’dan yapılan açıklamalarda gece 00:00’da, 04.20’de ve 06:16’da da depremler meydana geldi.

Son olarak saat 07:19'da merkezüssü İstanbul Büyükçekmece olan 4.1'lik bir deprem daha oldu.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ