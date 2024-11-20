İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu? 20 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

Hüseyin Topuz

İstanbul'da bulunan barajlardaki son durum vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşmaya devam ediyor.

20 Kasım 2024 Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk seviyesi merak ediliyor.

Vatanadaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaç dolu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle %27.75 olduğu açıklandı.

Barajların doluluk oranları

20 Kasım 2024 Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Elmalı : % 50

- Istrancalar : % 41.36

- Sazlıdere : % 38.83

- Terkos : % 35.59

- Darlık : % 29.56

- Büyükçekmece : % 29.6

- Ömerli : % 24.9

- Kazandere : % 8.24

- Alibeyköy : % 6.51

- Pabuçdere : % 5.76