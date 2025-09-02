Abone ol: Google News

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 2 Eylül Salı BEDAŞ elektrik kesinti listesi...

2 Eylül 2025 Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar belli oldu. İşte cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 09:34
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 2 Eylül Salı günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.

BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyurarak vatandaşları bilgilendiriyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.

Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde  elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 2 Eylül 2025 Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler...

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler

Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

