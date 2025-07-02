İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Temmuz 2025 nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Vatandaşlar yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor.
Vatandaşlar günlük olarak ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını öğrenmek istiyor.
İstanbul'da deprem
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklanırken, merkez üssünün ise Bursa Gemlik olduğunu açıkladı.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.