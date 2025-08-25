İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Ağustos 2025 son depremler...

Sarsıntı hissettiğini düşünen vatandaşlar, “deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını öğrenmek için hızla internete yöneliyor.

Özellikle AFAD'ın duyuruları en çok takip edilen kaynaklar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, "son depremler", "AFAD son dakika deprem", "deprem mi oldu" aramaları da en sık yapılan sorguların başında geliyor.

AFAD, anlık olarak deprem bilgilerini kamuoyu ile paylaşmakla birlikte sosyal medyadan da yayınlıyor.

Peki, bugün deprem mi oldu? 25 Ağustos 2025 Pazartesi son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU

İstanbul'da bir sarsıntı hissedenler, arama motorlarına yönelerek gözlerini AFAD'a çevirdi.

AFAD, henüz son dakika bir deprem bildirimi paylaşmadı.

İşte SON DEPREMLER listesi.