İstanbul’da en çok bakın nereli yaşıyor: TÜİK açıkladı!

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait nüfus verilerini açıkladı.

Buna göre, İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602'ye ulaştı.

İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehri olarak liderliğini sürdürüyor. Aynı dönemde Türkiye genelindeki nüfus artışı ise 292 bin 567 kişiyle 85 milyon 664 bin 944’e yükseldi.

Peki, bu şehirde en çok hangi illerden insanlar yaşıyor?

İSTANBUL'DA EN ÇOK NERELİ YAŞIYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İstanbul'da en fazla nüfusa sahip olanlar Sivaslılar.

Sivas: 759 bin 363

Kastamonu: 546 bin 718

Ordu: 519 bin 889

Giresun: 485 bin 500

Tokat: 475 bin 471

Erzurum: 456 bin 192

Malatya: 422 bin 78

Trabzon: 413 bin 924

Samsun: 413 bin 372

Sinop: 366 bin 728

Kars: 309 bin 231

Rize: 307 bin 49

Erzincan: 301 bin 667

Van: 274 bin 682

Mardin: 267 bin 308

Siirt: 263 bin 512

Ardahan: 260 bin 318

Bitlis: 248 bin 962

Diyarbakır: 238 bin 539