İstanbul’da en çok bakın nereli yaşıyor: TÜİK açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait nüfus verilerini açıkladı.
Buna göre, İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602'ye ulaştı.
İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehri olarak liderliğini sürdürüyor. Aynı dönemde Türkiye genelindeki nüfus artışı ise 292 bin 567 kişiyle 85 milyon 664 bin 944’e yükseldi.
Peki, bu şehirde en çok hangi illerden insanlar yaşıyor?
İSTANBUL'DA EN ÇOK NERELİ YAŞIYOR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İstanbul'da en fazla nüfusa sahip olanlar Sivaslılar.
Sivas: 759 bin 363
Kastamonu: 546 bin 718
Ordu: 519 bin 889
Giresun: 485 bin 500
Tokat: 475 bin 471
Erzurum: 456 bin 192
Malatya: 422 bin 78
Trabzon: 413 bin 924
Samsun: 413 bin 372
Sinop: 366 bin 728
Kars: 309 bin 231
Rize: 307 bin 49
Erzincan: 301 bin 667
Van: 274 bin 682
Mardin: 267 bin 308
Siirt: 263 bin 512
Ardahan: 260 bin 318
Bitlis: 248 bin 962
Diyarbakır: 238 bin 539