İstanbul'da en çok nereliler yaşıyor? İşte yanıtı... TÜİK verilerine göre İstanbul'da en çok nerelilerin yaşadığı belli oldu. İşte merak edilen sorunun yanıtı..

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul'da en çok nerelilerin yaşadığı belli oldu.

2022 yılında 15.907.951 olan İstanbul nüfusu 2023 yılında 15.655.924'a düştü.

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 252 bin kişi azaldı.

Ülke nüfusunun yüzde 18,33'ünün ikamet ettiği İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğunda da ilk sırada yer alıyor.

Peki, İstanbulda en çok nereliler var? İşte bu sorunun yanıtı...

1- Sivaslı 754.327 kişi

2- Kastamonulu 544.60 kişi

3- Ordulu 515.544 kişi

4- Giresunlu 482.530 kişi

5- Tokatlı 478.587 kişi