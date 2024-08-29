İstanbul'da kaç ticari taksi var? İşte herkesin merak ettiği o sayı...

İstanbul'da artan taksi sorunu son dönemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.
İstanbul'da adeta bir çileye dönüşen taksi sorununa karşı hükümet harekete geçti.
Özellikle yolcu almayıp, daha fazla para kazanmak için turist peşinde koşan taksicilerin dönemi sona erecek.
Taksi sorununu çözmek amacıyla Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi devreye alınıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, yaklaşık 16 milyon nüfuslu kentte bugün taksi başına 861 kişi düşüyor.
Taksi sorunu ile çözümler üretilirken vatandaşlar İstanbul'daki taksi sayısını merak etmeye başladı.
Peki, İstanbul'da kaç ticari taksi var? İşte yanıtı...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, İstanbul'da 18 bin 395 taksi bulunuyor.
Hükümet, İstanbul'da taksi sayısını yüzde 73 artırmaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle taksi sayısının 31 bin 815’e çıkartılması planlanıyor.