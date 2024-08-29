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İstanbul'da kaç ticari taksi var? İşte herkesin merak ettiği o sayı...

İstanbul'da kaç ticari taksi var? İşte herkesin merak ettiği o sayı... İstanbul'da kaç ticari taksinin bulunduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte İstanbul'da bulunan ticari taksi sayısı...