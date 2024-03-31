İstanbul'da korkunç alarm! Düşman kapıya dayandı; Kapı, pencere ne varsa kapatın Türkiye'nin korkulu rüyası, İstanbul'u esir alıyor. Uzmanlar İstanbullu vatandaşları "Düşmanımızı tanıyalım" diyerek uyardı. Uykusundan uyanıyor, kapıları ve pencereleri kapatın.

ensonhaber.com

Türkiye'de ani bir sıcak hava dalgası yaşanıyor ve mart ayının sonunda bile bahar havası kendini gösteriyor.

Ülkenin dört bir yanında termometreler yüksek sıcaklıkları gösteriyor ve 81 il resmen yaz mevsimini yaşıyor.

Ancak, sıcaklıkların artmasıyla birlikte bir başka sorun da ortaya çıkıyor.

Sıcak havalarda ortaya çıkan istenmeyen canlılar yeniden etkin hale geliyor. Uzmanlar, "Düşmanlarımızı tanıyalım" diyerek İstanbulluları uyarıyor.

Sıcak havalarda çoğalan bu canlılar, özellikle kapalı alanlara girmeye eğilimli olabilirler.

Uykudan uyanıyor

Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da sivrisineklerin uyanmaya başladığını duyurdu.

"Düşmanımızı tanıyalım" diyerek sivrisineklerin özelliklerini açıkladı. İşte paylaşımı: