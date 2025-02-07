İstanbul'da sevindiren proje: 15 bin TL kira yardımı başladı

Haber Merkezi

İstanbul Valiliği, yetimlere destek olmak amacıyla "Kardeş Aile Projesi"ni hayata geçirdi.

Bu proje kapsamında evsiz yetimlerin ailelerine yardım yapılacak.

Vali Davut Gül, projenin detaylarını paylaştı.

AYLIK 15 BİN TL KİRA DESTEĞİ

1 Mart'ta başlatılacak olan "Kardeş Aile Projesi" ile evsiz yetimlerin ailelerine hayırseverlerin katkılarıyla aylık 15 bin TL kira yardımı sağlanacak.

Vali Davut Gül, bu yardımların yetim çocukların ailelerine güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam sunmayı hedeflediğini belirtti.

Vali Gül, hayırseverlere seslenerek, "Milletimize ve devletimize emanet olan yetimlerimizin yüzünü güldürmeyi, yarınlarını aydınlatmayı hepimizin sorumluluğu olarak görüyoruz" dedi.