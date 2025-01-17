İstanbul’da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Tarih açıklandı

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İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine %35 oranında zam yapıldı.

UKOME toplantısında oy birliğiyle alınan bu karar, İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, vapur ve raylı sistemler dahil olmak üzere İstanbul’daki tüm toplu taşıma araçlarını kapsıyor.

Vatandaşların yakından takip ettiği bu zam, mavi kart, öğrenci kartı ve sosyal kart gibi İstanbulkart ücretlerini de etkiledi.

Özellikle düzenli olarak toplu taşıma kullanan vatandaşlar, yeni tarifelerin ne zaman yürürlüğe gireceğini araştırmaya başladı.

TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yapılan %35 oranındaki zam, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecek.

2025 ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

Tam bilet: 27 TL

Öğrenci: 13,17 TL

Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL

Öğrenci abonman: 381,37 TL

Tam abonman: 2,118 TL

Metrobüs tam bilet: 40,068 TL

Marmaray tam bilet: 59,76 TL

Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL

Metrobüs öğrenci: 13,17 TL