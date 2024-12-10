İstanbul'da ücretsiz ulaşım: O belgeyi gösteren geçiyor

Yağmur Dinç

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Ara Sınavları, devam ediyor.

Sınava girecek vatandaşlar ise giriş belgesi dışında yanına eşya almıyor.

Bu noktada, toplu ulaşım kullanacaklara müjdeli haber geldi.

ÜCRETSİZ ULAŞIM

İBB'den yapılan açıklamada sınava girecek olanlar ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.

Açıklamada, "Vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacaktır." denildi.