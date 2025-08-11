İstanbul'daki barajların yüzde kaçı dolu? 11 Ağustos Pazartesi İSKİ baraj doluluk oranları...

İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını günlük olarak paylaşmaya devam ediyor.

11 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk seviyesi yeniden gündeme geldi.

Vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaçı dolu?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle % 48.69 olduğu açıklandı.

Barajların doluluk oranları

11 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Elmalı : % 66.54

- Darlık : % 59.99

- Terkos : % 53.35

- Büyükçekmece : % 47.93

- Ömerli : % 47.39

- Sazlıdere : % 42.1



- Pabuçdere : % 41.46



- Kazandere : % 35.01

- Alibeyköy : % 32

- Istrancalar : % 27.7