İstanbul'daki barajların yüzde kaçı dolu? 19 Şubat 2025 baraj doluluk oranları...

Hüseyin Topuz

Çarşamba günü yağışlı havanın etkisini gösterdiği İstanbul'da baraj doluluk oranları merak uyandırdı.

İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşmaya devam ediyor.

Vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaçı dolu?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı.

İSKİ bugün yaptığı açıklamada İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle %67.86 olduğu açıklandı.

Barajların doluluk oranları

19 Şubat 2025 Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Istrancalar : % 100

- Elmalı : % 94.9

- Kazandere : % 78.25

- Ömerli : % 73.31

- Terkos : % 71.21

- Pabuçdere : % 69.55

- Büyükçekmece : % 65.74

- Darlık : % 64.48

- Alibeyköy : % 55.06

- Sazlıdere : % 51.52



