Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkına destek olmak amacıyla İstanbul'da bir yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

Platformun sosyal medya hesabından "Gazze'ye umut ışığı ol!" başlığıyla yapılan duyuruda, tüm vatandaşlar yürüyüşe davet edildi.

Yapılan paylaşımda, "Soykırımın ve açlığın pençesindeki Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyoruz. Gazze'ye umut ışığı olmak için: Fenerini al gel!" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlar Gazze'ye destek yürüyüşünün ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Peki, İstanbul'daki Gazze'ye destek yürüyüşü ne zaman ve nerede yapılacak? İşte detaylar...

Gazze'ye destek yürüyüşü, 9 Ağustos Cumartesi günü akşam namazının ardından Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak ve Ayasofya Camii'nde sona erecek.