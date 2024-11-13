İstanbul’dan kaçan o şehirlere akın ediyor! Giden dönmek istemiyor…

Haber Merkezi
Birçok şehirden göç dalgası alan metropol olası Marmara depremi korkusuyla göç dalgasını tersine çevirdi. Göç edenlerin ilk tercihi olan İstanbul’da durum tersine dönerken İstanbullular göç tercihleri ile şaşırttı.
İş imkanları nedeniyle avantajlı konumda olan İstanbul artan kira fiyatları, yaşam maliyetleri ve deprem riski nedeniyle son yıllarda göç vermeye başladı.
İstanbul’dan taşınmayı tercih edenlerin odak noktası ise o 5 şehirden geçiyor. İşte, göç tercihleri arasında ilk beşte yer alan o şehirler…
TASINI TARAĞINI TOPLAYAN GİDİYOR!
1-KOCAELİ
2- ANKARA
3- TEKİRDAĞ
4- İZMİR
5- BURSA