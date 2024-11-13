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İstanbul’dan kaçan o şehirlere akın ediyor! Giden dönmek istemiyor…

İstanbul’dan kaçan o şehirlere akın ediyor! Giden dönmek istemiyor… Son yıllarda göçler tersine eğilim göstermeye başlamışken İstanbullular en çok taşınmayı tercih ettiği şehirler belli oldu. Tasını tarağını toplayan İstanbullu bakın hangi şehirlere gidiyormuş…