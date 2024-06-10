İstanbullu araç sahiplerine müjde: Artık yüzde 50 indirimli olacak İstanbullulara müjdeli haber geldi. Yeni kampanya milyonlarca insanın yüzünü güldürecek. Bu kampanya sayesinde, araç sahipleri yüzde 50 indirimle büyük bir avantaj yakalayacak.

ensonhaber.com

Milyonlarca İstanbulluyu sevindirecek harika bir kampanya duyuruldu.

İstanbulkart sahiplerine özel olarak sunulan İstanbul Sepeti kampanyası ile otopark ücretlerinde %50 indirim sağlanacak.

İSPARK P+D otoparklarına aracınızı park edip, toplu taşımaya İstanbulkart ile devam edenler, otopark ücretlerinde %50 indirim hakkı kazanacak.

Toplu taşımayı teşvik eden bu kampanya, hem cebinizi hem de çevreyi korumanıza yardımcı olacak. Şehrin yoğun trafiğinde araç park etmek artık daha kolay ve ekonomik olacak.

Peki, bu kampanya hangi otoparklarda geçerli olacak?

Kampanyanın geçerli olduğu otoparklar

· Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi PD Açık Otoparkı (Fatih)

· Feshane PD Açık Otoparkı (Eyüpsultan)

· Merter Metro PD Açık Otoparkı (Güngören)

· Büyükçekmece Metrobüs Durağı Yanı PD Zemin Altı Otoparkı

· Çekmeköy Metro PD Zemin Altı Otoparkı

· Soğanlık Metro PD Açık Otoparkı (Kartal)

· Kirazlı Metro Durağı PD Açık Otoparkı (Bağcılar)

Kampanyadan nasıl yararlanılır?

Öncelikle, İstanbulkart Mobil uygulamasını indirip "Kişisel Bilgiler" bölümüne araç plakanızı eklemeniz gerekiyor.

Plaka ekleme sırasında açık izin verip kampanya sırasında onaylamayı unutmayın. Yetkilendirmeyi devre dışı bırakan kullanıcılar bu indirimden faydalanamayacaklar.

Kampanyadan yararlanmak için otopark ödemesini mutlaka İstanbulkart ile yapmalısınız. Ayrıca, toplu taşıma geçişini yapan kişi ile plakayı ekleyen kişi aynı olmalı.

Otoparkta park ettiğiniz andan itibaren ödeme yapana kadar geçen süre 24 saati aşmamalı. Bu şartları yerine getirdiğinizde, toplu taşıma kullanımı park saatleri dışında da gerçekleşebilir.