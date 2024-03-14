İstanbulluların gözde şehri: Tası tarağı toplayan o ilçeye göç ediyor…

Son zamanlarda İstanbul'da yaşayan birçok emekli, şehir hayatının getirdiği zorluklardan kaçarak göç etmeye başladı.
Bu göçün arkasında hayat pahalılığı, deprem korkusu ve trafik sorunları gibi temel sebepler yatıyor.
Emekliler, daha huzurlu ve sakin bir yaşam arayışı içinde, genellikle daha küçük ve sessiz ilçelere yöneliyorlar.
Özellikle sahil şeridinde bulunan ilçeler, emekliler için sakin bir yaşam sunarken aynı zamanda sosyal aktivitelere de olanak sağlıyor.
Göçün en çok yoğunlaştığı şehir ve ilçeler ise merak konusu.
En çok göç alan ilçe!
En çok göç alan ilçe İzmir’in ilçesi Seferihisar oldu. 1884 yılında ilçe olan Seferihisar’ın kuzeyinde Urla, kuzeydoğusunda Güzelbahçe ve Karabağlar, doğusunda Menderes ilçeleri, güneyinde ve batısında Ege Denizi bulunuyor.