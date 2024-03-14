Haberler



Bilgi



İstanbulluların gözde şehri: Tası tarağı toplayan o ilçeye göç ediyor…

İstanbulluların gözde şehri: Tası tarağı toplayan o ilçeye göç ediyor… Günümüzde İstanbul'da yaşayan pek çok emekli, şehirden göç etmeye karar veriyor. Hayat pahalılığı, deprem korkusu ve trafik sıkıntıları gibi sebeplerle, birçok emekli daha sakin ve küçük ilçelere yöneliyor. İşte en çok göç alan şehir ve ilçe…