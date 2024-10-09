İstanbulluların yeni rotası: Bulgaristan’a feribot seferleri başlıyor! İşte fiyatlar ve sefer saatleri

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ticaret ve turizmi canlandıracak önemli bir adım nihayet atılıyor.
Burgaz-İstanbul arasında planlanan deniz seferleri, uzun yıllardır süren girişimlerin ardından hayata geçmeye hazırlanıyor.
2018 yılında İDO ve Burgaz Deniz Terminali Müdürlüğü’nün başlattığı çalışmalarda, 2019 yılında seferlerin başlaması öngörülmüş ancak çeşitli nedenlerle bu plan ertelenmişti.
Pandemi de süreci geciktirdi ve 2020 yılında seferler bir kez daha askıya alındı.
Ancak geçen hafta, 118. yaşını kutlayan Burgaz Limanı'nda yapılan etkinliklerde seferlerin yakında başlayacağı resmen duyuruldu.
11 EKİM’DE BAŞLIYOR
İstanbul-Burgas feribot seferleri 11-14 Ekim tarihlerinde başlıyor. Gidiş dönüş bilet fiyatları ise minimum 29 Euro (90 TL) olurken, varış süresi ise 5,5 saat olarak belirtildi.
SEFER SAATLERİ
İstanbul Sarayburnu – Burgas
11 Ekim 15.00
13 Ekim 17.00
Burgas – İstanbul Sarayburnu
12 Ekim 12.00
14 Ekim 08.00