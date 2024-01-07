İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İstanbulspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın merak edilenleri...

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan İstanbulspor - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı.

Ligin alt ve üst sıralarını yakından ilgilendiren zorlu maçın büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

Ev sahibi İstanbulspor bu sezon topladığı 5 puan ile ligin son sırasında yer alıyor. İstanbulspor ligde oynadığı 17 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

Fenerbahçe ise 17 maçta topladığı 44 puan ile ligin zirvesinde yer alıyor. Sarı lacivertliler ligdeki son maçında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Futbolseverler İstanbulspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı 7 Ocak Cuma (bugün) günü saat 16:00'da oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.