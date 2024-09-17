İstanbul’un trafik çilesine nokta! Dev metro hattı geliyor: İşte açılış tarihi ve istasyonlar İstanbul'un trafik sorununu hafifletmek için yeni metro hattı açılıyor. 3 büyük ilçeyi birbirine bağlayacak olan metronun açılış tarihi ve durakları belli oldu.

Haber Merkezi

İstanbul’a büyük bir ulaşım konforu getirecek yeni metro hattının açılışı için geri sayım başladı.

3 ay içerisinde hizmete girecek olan bu metro hattı, toplamda 1 milyon 600 bin kişilik nüfusa sahip olan Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerini birbirine bağlayacak.

Anadolu Yakası'nın kuzey-güney ekseninde hizmet verecek ve bölgedeki ulaşım sorunlarını önemli ölçüde hafifletecek.

Şu ana kadar hattın %85’i tamamlanmış durumda ve 2025 yılı içinde tamamen faaliyete geçmesi planlanıyor.

ENTEGRE ULAŞIM

Yeni metro hattı, şehrin çeşitli noktalarına entegre olacak şekilde tasarlandı:

- Çarşı İstasyonu: Üsküdar-Çekmeköy Metrosu'na bağlanarak, iki önemli hattın kesişim noktası olacak.

- Yeni Sahra İstasyonu: Kadıköy-Sabiha Gökçen Metrosu'na entegre olacak, böylece havalimanına ulaşım daha da kolaylaşacak.

- Tütüncü Mehmet Efendi İstasyonu: Marmaray ile bağlantı kurarak, Avrupa ve Asya yakaları arasında kesintisiz bir ulaşım sağlayacak.

Toplamda 11 duraktan oluşacak olan bu yeni metro hattı, Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinin en önemli noktalarına erişim sağlayacak.

GEÇECEĞİ DURAKLAR

Kazım Karabekir

SBÜ Hastanesi

Çarşı

Atakent

Site

Finans Merkezi

Ataşehir

Yenisahra

Sahrayıcedit

Tütüncü Mehmet Efendi

60. Yıl Parkı