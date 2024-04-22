İşte "beurre manie"! Tereyağı ve unu karıştırın, yemeklere Fransız esintisi katın... Fransız mutfağında "beurre manie" olarak bilinen tereyağı-un karışımı, yemeklerin lezzet ve kıvam alması için kullanılıyor. Uzun süre buzdolabında muhafaza edilebilen bu meyana, ülkemizde "börmaniye" olarak geçiyor.

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Yemek yapmayı seven ve mutfakla ilgilenenler, birçok ipucu ile işini kolaylaştırabiliyor.

Oldukça geniş olan Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfağından da bilgiler işe yarayıcı olabiliyor.

Örneğin "börmaniye", yemeklerin kıvam alması ve lezzetlenmesi için Fransızların kullandığı bir yöntem.

Aslında "beurre manie" olan tereyağı ve un karışımı, çiğ meyane mantığına dayanıyor.

"Beurre" Fransızca'da "tereyağı" anlamına gelirken, "manié" ise "yoğurulmuş" veya "karıştırılmış" demektir. Beurre manié, tereyağı ve unun karıştırılmasıyla elde edilir.

Kıvam arttırıcı

Beurre manié, genellikle sulu yemeklerde veya sosların kıvamını kalınlaştırmak için kullanılır.

Yemeğin pişirme sürecinin sonlarına doğru, beurre manié sulu bir yemeğe veya sosa eklenir ve ısı ile erir.

Unun içindeki nişasta, sıvıyla temas ederek sulu kısmı kalınlaştırır ve sosun kıvamını iyileştirir.