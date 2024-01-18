İşte uzay kostümü! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın kıyafetleri Uzay yolculuğunun başlaması heyecanla beklenen Alper Gezeravcı'nın kullanacağı astronot kıyafeti yerli ve milli imkanlarla Başkent Ankara'da üretildi. İşte ilk Türk astronotun kostümü ve özellikleri.

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Türkiye, uzay serüveni için geri sayıma başladı.

Milli Uzay Programı kapsamında eğitimler alan ve uzaya gidecek olan ilk isim Alper Gezeravcı oldu.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğu bu gece başlayacak.

Yanında ailesinden ve yörük kültüründen birkaç eşya götürecek olan milli astronotumuzun kostümü de merak konusu oldu.

Astronotlar uzay kıyafetinin içine soğutma ve havalandırma işlevi gören bir tulum giyiyor.

Astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda giyeceği kıyafetler, özel olarak dikildi.

İşte uzay kıyafeti ve özellikleri...

Türkiye Uzay Ajansı tarafından ilk Türk astronot tarafından giyilecek kıyafet özellikleri ve tasarımı açıklandı. 7 farklı sınıfa ayrılan astronot kıyafetinin kaskından iletişim ünitesine kadar birçok parçasının detayları paylaşıldı.

Türk uzay yolcusunun TUA imzalı orjinal uzay kıyafeti SAHA EXPO 2022 ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor.

Uzay kıyafetinin özellikleri şöyle:

Alt Gövde (Lower Torso)

Kıyafetin alt kısmı uzay yolcusunun hareket kabiliyetini çok azaltmadan güvenli bir şekilde muhafaza etmek için geliştiriliyor.

Ayrıca bu kısımda uzay yolcularını ISS'e bağlayan güvenlik hatları yer alacak.

Sert Üst Gövde Kabuğu (Hard Upper Torso (HUT))

Uzay kıyafetinin üst kısmı, uzay yolcusunun sırtında bulunan taşınabilir yaşam destek ünitesi ile kıyafetin diğer kısımlarında yer alan sistemleri birbirine bağlayacak şekilde geliştirildi.

Taşınabilir Yaşam Destek Ünitesi (Portable Life Support System (PLSS))

Uzay yolcusunun sırtında bulunan bu çanta ihtiyaç duyduğu her şeyi barındırıyor. Bu kısımda elektrik, havalandırma için fan, karbondioksitin filtrelenmesi için ayrı bir sistem ve iletişim için telsiz gibi birçok sistem yer alıyor.

Kesintisiz iletişim sağlaması bu kıyafetlerin en önemli özellikleri arasında geliyor. Uzay yolcularının güçlü telsizler ile uzay istasyonları ve Dünya'daki yer kontrol merkezi ile iletişim halinde bulunmaları gerekiyor.