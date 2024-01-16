İşten çıkarılanlara müjde: İşsizlik maaşı için o şart değişiyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nda kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurdu. Resmen o şart kalkıyor. İşten çıkarılan vatandaşların yüzü gülecek.

ensonhaber.com

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanlarına yönelik önemli bir adımı sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgilere göre, Bakan Işıkhan, işsizlikle mücadele kapsamında daha etkili bir sistem oluşturmak amacıyla önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Bu çerçevede, kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarını daha erişilebilir kılmak ve işçilere daha fazla destek sağlamak adına asgari prim ödeme gün sayısında değişiklik yapılacağını belirtti.

O şart düşürüldü

Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, son 3 yıl içerisinde 600 günlük prim ödemesi şartının 450 güne düşürüleceğini ifade etti. Paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığımıza sunuldu.

İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz.

Sigortalı vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz."

İşsizlik maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zam sonrasında işsizlik maaşı taban tutarı 7.940,33, tavan tutar 15.880,66 seviyelerine yükselecek.

Kimler işsizlik maaşı alabilir

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlar,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuran kişiler, işsizlik maaşı alabilir.