İster Diyarbakır, ister Trabzon! Hasır bileziği gören eşinden istiyor… İşte fiyatları Geleneksel takı modelleri tutkunları, bu haber tam size göre… Altın bilezik modellerinde geleneksel motiflerle göz kamaştıran, hem hafif hem de esnek hasır bilezik modellerine bir göz atın! Diyarbakır modeli ayrı, Trabzon modeli ayrı... İşte hasır bilezik fiyatları…

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Trabzon’un ve Diyarbakır’ın büyülü dokusunu taşıyan hasır bilezikler, son dönemlerde düğün ve nişan etkinliklerinde popülerlik kazanmaya başladı.

Özellikle kızına veya gelinine altın bir hediye vermek isteyenlerin tercihi olan hasır bilezik modelleri, incelikleriyle ve zarafetleriyle göz dolduruyor.

İnce altın tellerinin özenle işlenmesiyle elde edilen hasır bilezikleri, özel örgü teknikleri kullanılarak üretiliyor.

Altın tellerinin örülmesiyle oluşan hasır dokusu, bileziği hafif ve esnek kılıyor, böylece kullanıcılarına rahat bir deneyim sunuyor.

Her biri ustaların elinden çıkma olan bu eşsiz bilezikler, 8, 14 ve 22 ayar gibi çeşitli altın ağırlıklarında üretiliyor.

İşte bilekleri süsleyen hasır bilezik fiyatları...

Trabzon hasır bilezik fiyatları

8 Ayar Taşlı 7 Sıra Trabzon Hasır Altın Kilitli Bilezik 32 bin 700 TL civarında,

14 Ayar 7 Sıra Taşlı 14 Ayar Trabzon Hasır Kelepçe Bilezik 59 bin 350 TL civarında,

22 Ayar 7 Sıra 22 Ayar Trabzon Hasır Kelepçe Altın Bilezik 108 bin 500 TL civarında.

Diyarbakır hasır bilezik fiyatları

22 Ayar Diyarbakır Hasır Kilitli Altın Bilezik 128 bin 480 TL civarında.