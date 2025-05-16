İster yemeği, ister çayı... Sadece Türkiye'de yetişiyor: Şifa arayan toplamaya geliyor

Haber Merkezi

Geç gelen bahar yağmurları Konya’da adeta doğayı canlandırdı. Dağlar, kırlar yeşilin binbir tonuna bürünürken, toprak bereketini yeniden gösterdi.

Özellikle kırsal bölgelerde doğaseverler ve köylüler için bu dönem tam anlamıyla hasat mevsimine dönüştü.

Bu yıl mantar bolluğu dikkat çekiyor. Kuzugöbeği, çayır mantarı ve domalan gibi lezzetli türler, doğaya çıkanları eli dolu geri döndürdü.

Öte yandan, Konya mutfağının gözdesi olan ve adına türküler yakılan madımak otu da doğada bolca görülmeye başladı.

Sert yapısı nedeniyle keskin bıçak veya jiletle toplanan madımak, kimi bölgelerde toprağı halı gibi kapladı.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde çayırlara akın ederek bu şifalı otu toplamaya koyuldu.

YEMEĞİ, ÇAYI, HATTA ÇİĞ HALİYLE TÜKETİLİYOR

Madımak, çok yönlü kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Haşlanarak yapılan geleneksel yemeği en bilinen şekli olsa da, kurutulup çayı demleniyor, hatta taze olarak salatalarda da tüketilebiliyor.

Kentte yaşayanlar için kırsalda toplanan madımaklar özenle ayıklanıp donduruluyor ve yıl boyunca tüketilmek üzere saklanıyor.

Doğada kendiliğinden yetişen madımağın pazardaki talebi her geçen yıl artınca, bazı bölgelerde madımak tarımı da başladı. Böylece doğadan toplanan bitkinin yanı sıra, kontrollü tarımla üretilen madımak da pazarlarda yerini almaya başladı.

SADECE TÜRKİYE’DE YETİŞİYOR

Yapılan akademik bir çalışmayla sadece Türkiye’de yetiştiği belgelenen madımak, bu yönüyle de dikkat çekiyor. Endemik bitki sınıfına giren madımak, özellikle Sivas yöresine ait türkülerle kültürel hafızada da yerini almış durumda. Düğünlerde dahi çalınan “Madımak türküsü”, bu bitkinin Anadolu’daki yerinin ne kadar derin olduğunu gözler önüne seriyor.