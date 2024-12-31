İtalya Süper Kupası TRT Spor’da sahibini buluyor! İşte şifresiz maçların programı...

İtalya Süper Kupası, TRT Spor'da sahibini bulacak. Dört takımın mücadele edeceği İtalya Süper Kupası yarı final ve final maçları TRT Spor'da yayınlanacak.
2-6 Ocak tarihleri arasındaki İtalya Süper Kupası maçlarını TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak takip edebilirsiniz.
İtalya Süper Kupası yarı finalinde Milan, Juventus, Inter ve Atalanta finale kalmak için sahaya çıkıyor.
Yarı final maçları 2-3 Ocak tarihlerinde final maçı ise 6 Ocak’ta futbolseverlerle buluşuyor.
İşte, İtalya Süper Kupası maç programı...
2 Ocak 2025 Perşembe
22:00 Inter - Atalanta (TRT Spor)
3 Ocak 2025 Cuma
22:00 Juventus - Milan (TRT Spor)
İtalya Süper Kupa final maçı ne zaman?
Inter - Atalanta ve Juventus - Milan karşılaşmalarının galipleri, 6 Ocak Pazartesi günü saat 22.00’de kupa için sahaya çıkacak. Final maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.