İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Takımımız, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.
A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası öncesindeki hazırlık maçında İtalya ile karşılaşacak.
2024 Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kala son hazırlıklarını sürdüren millilerimizin İtalya ile karşılaşacağı özel maçın bilgileri merak uyandırdı.
Futbolseverler İtalya - Türkiye maçı hakkında aramalarına hız kazandırdı. Bu dev maçın detaylarını sizler için derledik.
Peki, İtalya - Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte maçın detayları...
İtalya - Türkiye maçı ne zaman?
İtalya ile Türkiye arasındaki özel maç 4 Haziran 2024 Salı günü oynanacak.
İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 22:00'de başlayacak.
İtalya - Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak..