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İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı için geri sayım başladı. İşte İtalya - Türkiye maçının merak edilenler...