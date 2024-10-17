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İUP maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek? Ekim 2024 İUP maaş tarihi

İUP maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek? Ekim 2024 İUP maaş tarihi İŞKUR İşgücü Uyum Programı'ndan yararlanan vatandaşlar, alacakları ödemelerin ne zaman yatacağını merak ediyor. Bu kapsamda, "İUP maaşları yattı mı" sorusu gündemde yer alıyor. Peki, İUP ödemeleri ne zaman? İşte maaş tarihi...