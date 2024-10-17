İUP maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek? Ekim 2024 İUP maaş tarihi

İŞKUR tarafından yürütülen İUP, işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen bir eğitim ve rehberlik programıdır.
Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.
Programın ilk maaş dönemi yaklaştıkça, katılımcılar İUP maaşlarının ne zaman yatacağı konusunda detayları araştırıyor.
İUP, katılımcıların mevcut işgücü piyasasına uyum sağlamalarını kolaylaştırırken, mesleki becerilerini de geliştirmeyi amaçlıyor.
Peki, 2024 İUP (TYP) maaşları ne zaman yatar? İlk İUP maaşları ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşte detaylar...
İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2024
İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı.
İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.