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İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi

İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım’ın Karadağ galibiyetinin ardından gözler İzlanda maçına çevrildi. UEFA Uluslar Ligi dördüncü grup maçında Türkiye, İzlanda ile karşılaşacak. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?