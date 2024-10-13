İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine tam gaz devam ediyor.
Son olarak Samsun’da oynanan karşılaşmada Karadağ’ı 1-0’la geçen milliler, şimdi İzlanda karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Ay-Yıldızlılar, galibiyet serisini devam ettirmek ve liderliği korumak için sahaya çıkacak.
Nefesler tutuldu, Türkiye-İzlanda mücadelesi futbolseverlerin gündeminde.
Peki, bu kritik karşılaşma ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte maçla ilgili detaylar…
İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi 4. Grup 4. Maçı kapsamında oynanacak olan İzlanda – Türkiye maçı 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 21.45’te oynanacak.
İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU
TÜRKİYE 7 PUAN
GALLER 5 PUAN
İZLANDA 4 PUAN
KARADAĞ 0 PUAN