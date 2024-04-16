İzmir, Aydın, Muğla… Yasak başladı; Bunu yapan 200 bin lira ceza ödeyecek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Ege Denizi çevresindekilere uyarı geldi. Özellikle İzmirliler, bunu yapana tam 200 bin lira para cezası kesilecek.

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Eylül ayından bu yana süren heyecanlı av sezonu 15 Nisan itibarıyla sona erdi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü, Ege Denizi'nde av yasağının yarın başladığını duyurdu.

Bu yasağa uymayanlara ciddi para cezaları kesileceği konusunda da uyardı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir’in Türkiye'deki en önemli deniz avcılığının yapılan bölgelerden biri olduğunu belirtti.

"Ege Denizi birçok balık türünün avlandığı, yıllık 5 bin ton civarında avcılık yapılan bir bölge. İzmir, avcılık ekipmanlarıyla ilgili de güçlü bir il. 1700 civarında geleneksel avcılık yapan küçük teknemiz var. Yaklaşık 28 trol, 55 gırgır teknesiyle bu bölgede avcılık faaliyetleri devam ediyor" dedi.

200 bin lira idari ceza

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, yasağın ihlali durumunda verilecek cezaların ciddiyetine dikkat çekti.

Cezalar, yapılan faaliyetin durumuna göre değişiyor. İhlal edenler 8 bin TL'den başlayarak 200 bin TL'ye kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.

Şahin, sürdürülebilir balıkçılığın devamlılığı için yasak dönemlerine uyulması gerektiğini vurguladı.

Avcılığın yasak dönemlerde izin verilen av aletleriyle yapılması gerektiğini belirten Şahin, bu sayede bir sonraki nesil, yani çocuklarımız ve torunlarımızın da zengin deniz yaşamını görebileceğini ifade etti.

Yasak bu tekneleri kapsıyor

Ege Denizi’nde av yasağının 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında olacağını belirten Şahin, “Bu dönemde profesyonel anlamda yapılan avcılık faaliyetlerini durduruyoruz. Geleneksel kıyı balıkçılığı kısmında yasal sınırlara uymak kaydıyla avcılığa devam edilebiliyor. Yasak, büyük tekneleri kapsıyor. Özellikle kıyı avcılığı dediğimiz küçük teknelerimizde amatör avcılar için herhangi bir problem yok. Yasak dönemi içinde gırgır ve troller ava çıkamıyor" diye ekledi.