İzmir'de büyük su kesintisi: Hangi bölgeler susuz kalacak? 16 Nisan İZSU su kesinti listesi
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), tarafından İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler açıklandı.

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, su kesintisi öncesinde önlemlerini almak için internette araştırma yapmaya başladı.

İZSU tarafından yapılan açıklama sonrası konu hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar, İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler ve suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.

İşte 16 Nisan Salı İZSU su kesinti listesi…

İzmir'de su kesintisi yaşayan bölgeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA