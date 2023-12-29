İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! 29 Aralık İzmir su kesintisi listesi! İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte 29 Aralık İZSU su kesinti listesi...

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İzmir'de 29 Aralık Cuma günü arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri düzenli olarak açıklıyor.

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, su kesintisi öncesinde önlemlerini almak için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.

İZSU tarafından yapılan açıklama sonrası araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler ve suların ne zaman geleceğini merak ediyor.

İşte 29 Aralık Cuma İZSU su kesinti listesi…

İzmir'de su kesintisi yaşayan bölgeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI