İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Ağustos Pazar İZSU su kesinti listesi

İzmir'de yaşanan planlı su kesintilerinde son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İZSU şehirde yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları önceden bilgilendiriyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan duyuru ile su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu.

Yaşanacak su kesintilerden dolayı mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, 17 Ağustos 2025 Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI