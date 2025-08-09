Abone ol: Google News

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Ağustos İZSU su kesinti listesi

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, İzmir'in hangi bölgelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte merak edilenler...

Yayınlama Tarihi: 09.08.2025 15:10
İzmir'de  yaşanan planlı su kesintilerinde son durum vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

İZSU şehirde yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları önceden bilgilendirmeye devam ediyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan duyuru ile su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu.

Yaşanacak su kesintilerden dolayı mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI

