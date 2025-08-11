İzmir'e su verilmeyecek! İZSU 11 Ağustos 2025 kesintisi sorgulama...

İZSU, İzmir’de artan su kullanımı ve iklim krizinin etkileri nedeniyle planlı su kesintilerine başladı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Çeşme ilçesinde, her gün uygulanacağı açıklanan zorunlu su kesintisi başladı.

Kesintiler, 11 Ağustos Pazartesi günü saat 23:00’ten 12 Ağustos Salı sabahı 05:00’e kadar sürecek.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte, 11 Ağustos Pazartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZSU 11 AĞUSTOS 2025

Narlıdere İlçesi: Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Narlı ve 2. İnönü mahallelerinde saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni, Narkent alt pompada meydana gelen arıza sebebiyle bölge pompasının devre dışı bırakılmasıdır.

Menderes İlçesi: Gümüldür Atatürk Mahallesi’nde saat 08:58 ile 10:58 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Hürriyet Caddesi ve çevresinde ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle uygulanacaktır.

Ödemiş İlçesi: Bebekler, Birgi, Bucak, Bülbüller, Cevizalan, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Gerçekli, Hacihasan, Işık, İlkkurşun, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseller, Kutlubeyler, Ortaköy, Seyrekli, Suçıktı, Süleymanlar, Şirinköy, Tosunlar, Üçkonak, Üzümlü, Veliler, Yeniceköy, Yeniköy ve Yusufdere mahallelerinde saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Bu kesinti, GDZ EDAŞ tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle oluşacak elektrik kesintisinden kaynaklanmaktadır.

Konak İlçesi: Altay, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Selçuk, Süvari, Tınaztepe, Tuzcu, Ülkü, 1. Kadriye ve 2. Kadriye mahallelerinde saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, şebeke yenileme ve döşeme çalışmalarıdır.

