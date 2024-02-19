İzmirliler dikkat! İzmir'de musluk suyu içilebilir mi? İZSU duyurdu... İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile musluklardan akan suyun içilip içilemeyeceği hakkında bilgi verdi.

ensonhaber.com

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) sosyal medya hesaplarından yapılan bir paylaşım ile vatandaşları bilgilendirdi.

İzmir'de yaşayan vatandaşlar çeşme suyunun içilip içilmeyeceğini merak ederken İZSU konu hakkında bir açıklama yaptı

İZSU tarafından yapılan paylaşımda "İzmir'in havası da güzel suyuda.. Her gün gönül rahatlığıyla musluktan suyunuzu için, paranızı boşa harcamayın." ifadelerine yer verildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü vatandaşların parasını boşa harcamamasını ve musluktan akan suyu gönül rahatlığı ile içebileceklerini ifade etti.