İZSU 20 Ağustos 2025 kesintileri: O ilçelerde su akmayacak...

İzmir’de planlı su kesintileri devam ediyor...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (İZSU), kent genelinde yapılacak çalışmalar nedeniyle Bornova, Buca, Güzelbahçe ve Kemalpaşa başta olmak üzere birçok ilçe, mahalle ve sokakta su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Vatandaşlar, “İzmir’de sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt ararken, İZSU’nun resmi sayfasından kesinti sorgulama işlemi de yapılabiliyor.

İşte, İZSU 20 Ağustos 2025 İzmir su kesintisi programı ve detaylar…

İZSU PLANLI KESİNTİLER

Bayındır (Zeytinova): Elektrik arızası nedeniyle 09.20 – 13.00 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacak.

Bayraklı (Çay, Çiçek, Muhittin Erener, R. Şevket İnce): Müteahhit çalışması nedeniyle 09.30 – 11.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.

Kınık (Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni, Yukarı): İsale hattı arızası nedeniyle 08.30 – 13.30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacak.

Ödemiş (Yeniceköy): Müteahhit çalışması sebebiyle 09.01 – 10.01 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacak.

Ödemiş (Birgi, Bucak, Cevizalan, Gerçekli, Gölcük, Hacıhasan, Kutlubeyler, Tekke, Üçkonak): Elektrik arızası nedeniyle 09.00 – 17.00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanabilir.

Seferihisar (Bengiler): Ana boru arızası sebebiyle 08.03 – 11.03 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacak.

Torbalı (Sağlık): Ana boru arızası nedeniyle 09.26 – 11.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.