İZSU açıkladı: İzmir'de büyük su kesintisi! 26 Nisan İzmir su kesinti listesi...

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir'in bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Cuma günü arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.
İZSU, İzmir'de yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları önceden bilgilendiriyor.
Yaşanacak kesintilerden dolayı mağdur olmak istemeyenler "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 26 Nisan Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler...
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..