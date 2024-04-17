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İZSU duyurdu! İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler! 17 Nisan İZSU su kesinti listesi..

İZSU duyurdu! İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler! 17 Nisan İZSU su kesinti listesi.. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama…