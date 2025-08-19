Jackson Muleka Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi...

Süper Lig'de yaz transfer sezonu devam ederken takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Süper Lig'in başlamasıyla birlikte takımlar eksik bölgelerine takviyeler yaparak kadrolarını güçlendiriyor.

Süper Lig'de ilk olarak Kasımpaşa forması giyen Muleka gösterdiği performans ile Beşiktaş'a transfer olmuştu.

3 sezon Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka, 2024/2025 sezonunda Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Kholood forması giyen Jackson Muleka 30 maçta forma giydi. Jackson Muleka, Suudi Arabistan serüveninde 7 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Transfer sezonu devam ederken Jackson Muleka'nın yeniden Süper Lig'e döneceği açıklandı.

İşte, Jackson Muleka'nın yeni adresi...

Jackson Muleka Konyaspor'da

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Konyaspor, Jackson Muleka ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncu yıllık 1.2 milyon euro kazanacak.

Muleka'nın sağlık kontrolü için bugün Konya'da olması bekleniyor.