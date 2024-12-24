Japon devlerinin birleşme kararına bir marka daha eklendi! Artık 3 marka tek bir çatıda olacak

Haber Merkezi

Japon otomotiv devleri arasında yer alan Honda ve Nissan’ın aldığı birleşme kararının ardından otomotiv sektöründe yeni bir dönemin kapıları aralanacak.

Sektöre farklılık getirecek olan düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşan otomotiv devleri bu kararı daha güçlü olmak adına aldıklarını belirtti.

Honda ve Nissan markalarının birlikte çıktığı bu yola son düzlükte katılan bir otomotiv devi daha katıldı.

3 MARKA TEK ÇATIDA BİRLEŞECEK

Honda ve Nissan’ın birleşme kararının resmileşmesinin ardından Mitsubishi’de katılma kararıyla şaşkına çevirdi.

Mitsubishi’nin aldığı bu karar her ne kadar resmileşmese de kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Haziran 2025’e kadar çalışmaların sürdürüleceği bu müzakereler sonunda olumlu bulunursa anlaşma imzalanacağı belirtildi.

Ayrıca Nissan’ın ortağı Mitsubishi’ye de bu yeni gruba katılma fırsatı sunuldu ve kararını 2025 sonuna kadar verebilecek. Üç şirket de birleşmeyi isterse tek bir çatı şirketi kurulacak ve eşit hissedar olarak ortağı olacak.