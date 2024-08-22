Japonların beyin yakan IQ testi: Hangi balon tavana daha yakın?

Yapılan bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini ortaya çıkarıyor.
Son dönemde sıkça karşımıza çıkan bu tür testler kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor.
İnternette paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılardan hangi balonun tavana daha yakın olduğunu bulmaları istendi.
Aşağıdaki test ilk bakışta kolay görünebilir ama bazıları uzun süre sorunun cevabını bulanıyor.
Peki sizce balonlardan hangisi tavana daha olarak duruyor?
Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.
Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.
Bu sorunun cevabını bulamayanlar için sorunun cevabını şimdi sizlerle paylaşıyoruz.
İşte testin cevabı...
Resimdeki bütün balonlar tavan aynı mesafede yakınlıkta bulunuyor.