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Japonların beyin yakan IQ testi: Hangi balon tavana daha yakın?

Japonların beyin yakan IQ testi: Hangi balon tavana daha yakın? İnternette paylaşılan bu testte balonların hangisinin tavana daha yakın olduğu soruldu. Sizce hangi balon tafana daha yakın? Hadi teste başlayın...