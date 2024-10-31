Japonların binlerce yıldır yerde oturmalarının sebebi bakın neymiş...

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Çoğu kültürde rastlanılan yerde oturma özellikle Japonlarda daha sık görülen bir eylem olarak karşımıza çıkar.

Uzun yıllardan beri yerde oturmayı ve hatta uyumayı tercih eden Japonların bu alışkanlıktan vazgeçmemelerinin nedeni ise merak ediliyor.

Japonlar kültürlerine duydukları saygı ve bağlılık ile bilinen bir toplum olarak öne çıkarlar ve Japonların sandalye yerine yere oturmayı tercih etmesinin ana nedeni aslında geleneğe dayanır.

YERDE OTURYORLAR ÇÜNKÜ...

Güneydoğu Asya’nın ikliminin de etkili olduğu bu gelenek yerlerin daha serin olması nedeniyle de bozulmadan süregelen kültürel özellikler arasında yer alır.

Ayrıca, Kore’de inşa edilen evlerin yerden ısıtmalı olması soğuk havalarda da halkın yerde oturmasına sebep olan diğer etkenler arasında yer alır.

Tabii sadece bu etkenler nedeniyle değil aynı zamanda uzun ömürlü olmanın da bundan kaynaklandığını düşündüklerinden de yerde oturma kültürünü devam ettiriyorlar.

Seiza adını verdikleri bir oturma şekli, birçok geleneksel ritüelin önemli ve zorunlu bir parçası olup, büyük ölçüde oturan kişinin sosyal statüsüne, yaşına ve cinsiyetine bağlı olan törensel bir anlam taşır.

Resmi toplantılar, çay törenleri, meditasyonlar, ikebana dersleri, kaligrafi ve diğer sanat dalları bu şekilde gerçekleşir. Seiza pozunda sırt düz olmalı ancak doğal olmayan bir şekilde sert olmamalıdır.

Birçok oturma şekli arasında belirgin olan diğer bir oturma şekli ise lotus pozudur. Bu oturma şeklinde klasik yoganın meditasyon amacıyla kullanılan ana asanalarından biridir.

Bu şekilde bağdaş kurup oturmanın zihnin sakinleşmesini sağlar ve alt omurgaya baskı uygulayarak daha derin bir rahatlama sağladığı düşünülür.

Ayrıca Japonların kültüründe, yere oturmanın sindirime yardımcı olduğuna da inanılır. Onlara göre beden yere değdiğinde zihin otomatik olarak sakinleşir.

Kişi yere oturduğunda duruş otomatik olarak düzeltilir, omurga hizalanır ve gerilir, nefes alma normalleşir, ağrı ve rahatsızlıkların kaybolduğu da düşünülür.

Hindistan'da Ayurveda'nın eski öğretilerine göre yerde oturmanın kişinin fiziksel ve psikolojik sağlığıyla derin bir bağlantısı vardır.