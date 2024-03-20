JDA Dijon Basket - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 J Grubu 6. ve son maçında JDA Dijon Basket'e konuk olacak.
Galatasaray ile JDA Dijon Basket arasında oynanan ilk maçı Fransız ekibi 93-96 kazandı.
Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet 3 yenilgi alan Galatasaray Ekmas gruptaki son maçında Ludwigsburg'u 93-91 yendi.
Galatasaray Ekmas ile JDA Dijon Basket arasında oynanacak maç için geri sayım başladı.
İşte maçın merak edilenleri...
JDA Dijon Basket - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman?
JDA Dijon Basket - Galatasaray Ekmas maçı Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy’da 20 Mart Çarşamba (bugün) günü oynanacak.
Saat 22.00’de başlayacak maç Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.