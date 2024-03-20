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JDA Dijon Basket - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JDA Dijon Basket - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 J Grubu’ndaki son maçında JDA Bourgogne Dijon ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları...