Jerry'nin peşinden koştuğu delikli peynir bakın hangisiymiş

Yağmur Dinç

Tom ve Jerry, animasyon tarihinde önemli bir yere sahip olan ve genellikle birbirleriyle rekabet eden bir kedi olan Tom ve bir fare olan Jerry'nin maceralarını konu alan bir çizgi film serisidir.

İlk olarak 1940 yılında Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) stüdyoları tarafından üretilmiştir.

Bu seriyi izleyenler, Jerry'nin peşinden koştuğu peyniri mutlaka bilir.

O delikli peynirin adını ise birçok kişi bilmemektedir.

İşte Jerry'nin kovaladığı peynir...

GRAVYER!

Jerry'nin ağzının tadını bildiğiniz gerçekten söyleyebilir; çünkü peşinden gittiği peynir gerçek bir gravyer!

Gravyer, kökeni İsviçre’nin Gruyères kasabasına dayanan ve Kars’ın yüksek yaylalarında beslenen hayvanların sütünden üretilen prestijli bir peyniridir.

Gravyer peyniri, yoğun, zengin bir lezzete sahip, hafif tatlımsı ve fındık notaları taşıyan bir peynirdir. Olgunlaştıkça, peynire karakteristik delikler oluşur.