Juventus - Empoli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

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İtalya Kupası Çeyrek Finali’nde Juventus, Empoli’yi ağırlıyor.

Kenan Yıldız’ın da formasını giydiği Juventus, bu kritik karşılaşmayı kazanarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Taraftarlar, Juventus’un maç kadrosunu büyük bir merakla beklerken, genç yıldız Kenan Yıldız’ın ilk 11’de olup olmayacağı da futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında.

Peki, Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, dev karşılaşmaya dair tüm detaylar…

JUVENTUS - EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus – Empoli kupa maçı, 26 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak.

Bu önemli maç, futbolseverler tarafından TRT Spor ve Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio, Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Conceiçao, McKennie, Kenan Yıldız, Vlahovic.

Empoli: Silvestri, Goglichidze, De Sciglio, Cacace, Gyasi, Pezzella, Henderson, Maleh, Kouame, Esposito.